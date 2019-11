Gabry Little Hero ha ricevuto il trapianto di midollo: «Ma è ancora presto per esultare»

Ora c'è una speranza per il piccolo Gabriele. Il bambino milanese di soli due anni, affetto da una rarissima malattia genetica, ha ricevuto il tanto atteso trapianto di midollo osseo. Lo annunciano i genitori sulla pagina Facebook “Gabry Little Hero”, soprannome con cui ormai è conosciuto Gabriele Costanzo. «Abbiamo aspettato tanto questo giorno e finalmente con immensa gioia possiamo dirvi che è arrivato. Gabry ha ricevuto il suo dono», annuncia la famiglia. «Un momento forte, reso ancor più carico di emozione dall'incitamento delle mamme degli altri "ospiti" e dallo stesso staff medico che ha guidato con professionalità e viva partecipazione tutte le fasi dell'infusione», scrivono su Facebook.

Ma è ancora presto per esultare. Ora c'è da capire se il midollo del donatore ha attecchito sulle cellule di Gabriele e, come scrivono i genitori, «ancora piu lunghi saranno i tempo per uscire dalle camere sterili». Il pensiero dei familiari del piccolo Gabry va immediatamente al donatore: nelle scorse settimane se ne era finalmente trovato uno disponibile e solo grazie a lui l'intervento è stato possibile.

La malattia da cui è affetto Gabriele si chiama Sfid, che sta per Anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B, ed è una rarissima malattia genetica che causa febbri periodiche e ritardo dello sviluppo. Sono venti i casi registrati nel mondo e quello del bimbo milanese è l'unico in Italia. Una volta trovato, il suo gemello genetico aveva chiesto un rinvio per la donazione. Ma ora, superati tutti gli ostacoli, il bimbo e la sua famiglia potranno finalmente iniziare a progettare una vita fuori dall'ospedale.

