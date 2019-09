Fallisce bio-banca svizzera, perse provette con cordoni ombelicali di 15mila famiglie italiane

Un fallimento che pesa su 15mila famiglie italiane, «che hanno perso le tracce della sacca di sangue del cordone ombelicale del proprio figlio che avevano affidato a una banca di cellule staminali con laboratori in Svizzera e una controllata italiana. La crioconservazione sarebbe dovuta durare 20 anni, ma la banca è fallita». Un giallo che preoccupa molto più di 15mila famiglie italiane che avevano deciso di depositare il cordone ombelicale dei loro bambini appena nati, in uno dei più famosi istituti elvetici, specializzati in questa tecnica di conservazione, ritenuta fondamentale per la cura di alcune malattie del midollo osseo e di molti tumori del sistema immunitario. Dallo scorso mese di agosto, le sacche di sangue stipate nei forzieri della Cryo Save di Ginevra, non ci sono più e nessuno sa dire dove siano finite.

LEGGI ANCHE Trapianto di midollo, al via il programma con le cellule staminali anche a Frosinone

Quanto è accaduto «non stupisce, perché l'evoluzione della società coinvolta era largamente prevedibile. Era evidente da diversi anni, infatti, che i costi prospettici che la società aveva accumulato dalla vendita del servizio di 20 anni di crioconservazione non potevano essere coperti dalle inconsistenti riserve dichiarate in bilancio. L'ipotesi di coprire i costi maturati con l'incasso di nuovi clienti, che sarebbe comunque stata espressione di uno “schema Ponzi”, è stata invece vanificata dalla profonda crisi del settore specifico»

Il modello commerciale «di diverse società dedicate alla conservazione del sangue del cordone ombelicale è stato particolarmente aggressivo, privo di canone annuo e con un prezzo di vendita che copriva l'immediato ma non i costi che sarebbero maturati nel corso dei successivi decenni». Da tempo Giuseppe Mucci, amministratore delegato di Bioscience Institute, ha segnalato la criticità in cui versavano diverse aziende del settore, che «accumulavano costi prospettici per svariati milioni di euro pur avendo riserve di bilancio inconsistenti. Queste società apparivano sane, ma se avessero dichiarato in bilancio i costi che avrebbero dovuto realmente sostenere nel corso degli anni successivi avrebbero potuto considerarsi tecnicamente fallite già all'epoca».



«Le vicende di questi ultimi mesi dimostrano che il modello commerciale che include il canone annuo offre maggiori garanzie perché prevede la copertura dei costi man mano che si presentano, evitando distrazioni», spiega oggi Mucci. Il Ceo di Bioscience Institute non ha dubbi: «Se queste 15.000 sacche di sangue del cordone ombelicale non si dovessero più trovare ci troveremmo di fronte ad una perdita gravissima, dovuta alla forte valorizzazione che ha raggiunto questo materiale biologico negli ultimi anni grazie a nuove applicazioni cliniche che in passato non erano nemmeno immaginabili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA