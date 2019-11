Ittiosi Arlecchino, bimbo nato con la grave malattia abbandonato dai genitori: nessuno si è fatto avanti per accoglierlo

Il piccolo Giovannino, nato con una rara e gravissima malattia all'ospedale di Sant'Anna di Torino, è stato abbandonato dai genitori. Ancora nessuno si è proposto per accoglierlo e nessuna casa famiglia s'è fatta avanti per dargli le cure di cui ha urgentemente bisogno. Come racconta il quotidiano La Stampa, il piccolo è nato con la Ittiosi Arlecchino, una disfunzione congenita della pelle che colpisce un neonato su un milione e che causa grosse squame quadrangolari che ricordano la famosa maschera veneziana, insieme a forte disidratazione con conseguenti problemi di respirazione e serie difficoltà di movimento. La malattia provoca fissurazioni e ragadi profonde nella cute, ispessita e giallastra, determina contratture degli arti e difficoltà respiratorie per impedimento dei normali movimenti di escursione della gabbia toracica.

Il piccolo è nato dalla fecondazione eterologa. I genitori, dopo aver saputo della sua patologia, hanno deciso di lasciarlo in ospedale. Da quel momento vive nel reparto di terapia intensiva neonatale del Sant'Anna, accudito dal personale, ma, come da regolamento, l'ospedale può farsene carico solo fino al sesto mese di vita. Per questo c'è l'urgenza di trovare una sistemazione per il bimbo al più presto possibile. Generalmente, i neonati nati con l'Ittiosi Arlecchino muoiono nelle prime settimane di vita, sia per le difficoltà respiratorie, sia per le infezioni batteriche e i problemi di nutrizione. Giovannino ha incredibilmente superato la fase più critica ma le sue aspettative di vita rimangono comunque basse.

