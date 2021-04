Ashley Cain, morta la figlia di 8 mesi: sui social il racconto di ogni giorno della leucemia

“Ti terrò sempre nel mio cuore finché non ti potrò tenere di nuovo in paradiso”, con queste parole postate su Instagram Ashley Cain, 30 anni, ex centrocampista inglese e poi star di “Ex On The Beach” ha detto addio alla sua bimba di otto mesi, Azaylia, morta per una grave forma di leucemia mieloide acuta. Alla piccola era stata diagnosticata la malattia due mesi dopo la sua nascita in agosto, da quel momento è stata sottoposta a cure continue e dolorose al Birmingham Children's Hospital.

APPROFONDIMENTI LA FICTION Mihajlovic, serie tv in arrivo come Totti. Favino possibile attore ROMA Tumori, una ricerca dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e...

Ma nelle ultime settimane, la salute di Azaylia è peggiorata: sono stati scoperti dei coaguli di sangue nel suo cervello, piangeva sangue, e ha cominciato a trascorrere sempre più tempo in ospedale. La coppia aveva raccolto oltre 1,5 milioni di sterline per finanziare un viaggio a Singapore per un trapianto salvavita, ma è stato tutto inutile. Azaylia è peggiorata in pochissime settimane, aveva tumori in tutto il corpo, e i genitori hanno deciso di riportarla a casa, di farla stare con loro ogni ultimo momento della sua breve vita.

Covid, in gravidanza rischio di morte cresce di 20 volte: studio Oxford conferma l'importanza del vaccino

Variante indiana, vietato l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. Due casi in Grecia

Azaylia - che ha ispirato il potente messaggio "Let's go champ" di suo padre - è stata recentemente nominata per un Pride Of Britain Award da migliaia di sostenitori in tutto il mondo. L'ex calciatore e la sua compagna 34enne, dermatologa Safiyya Vorajee, hanno raccontato sui social la malattia della loro bimba e tutto il loro dolore giorno dopo giorno, ricevendo l'affetto e l'aiuto dei fan. «Mia figlia ha avuto una vita dura da quando aveva otto settimane, per questo l'ultima parte della sua vita ho voluto che lei la trascorresse con ni a casa, e guardala come una bambina e darle il miglior resto della sua vita di sempre».

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA