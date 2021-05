Vaccini, Vaia: «Sì alla seconda dose in vacanza». Costa: «Troppo complicato»

«Dobbiamo venire incontro ai cittadini e questo significa permettergli di fare il richiamo per la seconda dose» di vaccino anti-Covid «anche ad agosto quando sono in vacanza al mare. Nel Lazio sarà garantito un hub vaccinale a Sabaudia, ad esempio. In questo modo a chi ha prenotato le ferie diamo la possibilità di vaccinarsi in vacanza». Lo ha detto Francesco Vaia, direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, ospite di Agorà su Rai3.

Più complicato fare le vaccinazioni in vacanza secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Vaccini in vacanza? È possibile se tutto passa attraverso un accordo tra le regioni» ha detto il sottosegretario ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1. «C'è massima disponibilità a favorire le condizioni che permettano un incremento della vaccinazione e una agevolazione ai cittadini per potersi vaccinare. È chiaro - sottolinea Costa - che siamo di fronte a un problema di difficile gestione dal punto di vista operativo: abbiamo piattaforme regionali per le prenotazioni che sono differenti e non comunicano tra loro, ci vorrebbe una collaborazione anche da parte dei cittadini nel comunicare dove vanno e che tipo di vaccino hanno fatto». E comunque, rileva il sottosegretario, «dobbiamo fare una differenziazione perché ci sono turisti, penso per esempio ai proprietari di seconde case, che passano un lungo periodo nei luoghi di vacanza e in quel caso - ricorda Costa - c'è già la possibilità perché ci si può iscrivere e fare una residenza temporanea. È chiaro che non possiamo rincorrere il turista che fa un weekend e vaccinarlo. Però io credo - aggiunge - che di fronte a soggiorni lunghi sicuramente è un'ipotesi percorribile. Ripeto - conclude - ci deve essere un accordo tra le regioni perché tutto deve passare attraverso una compensazione dei vaccini».

