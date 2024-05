Festa della mamma, pap test ed esame Ca 125 gratuiti: dove e chi può fare la visita

In occasione della festa della mamma, che quest'anno cade domenica 12 maggio, la prevenzione diventa accessibile a tutti: pap test gratuiti nelle strutture della rete Artemisia Lab ed esami del sangue dell'antigene tumorale Ca 125 gratuiti presso la Rete Krealab in Sicilia e tutte le strutture aderenti ad Anmed, Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere.

"Sanità o santità? A chi rivolgersi", nuova puntata del programma Iceberg condotto da Patrizia Barsotti

Visite gratuite: chi può farle

L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Artemisia e dall’Anmed, aderente all'Uap, unione ambulatori e poliambulatori privati d'Italia.

Il pap test gratuito è rivolto alle donne dai 45 anni, invece l'esame del sangue Ca 125, utile per monitorare il cancro ovarico, possono farlo tutte.

Queste strutture dell'Uap per la prima volta insieme apriranno le porte a livello nazionale in favore della prevenzione e della salute. Troppe donne, per difficoltà economiche o per le lunghe liste di attesa negli ospedali pubblici, rinunciano le visite di controllo, dimenticando che la prevenzione può salvare la vita.



Per prenotare un appuntamento presso il Centro più vicino bisogna prenotarsi al seguente link.