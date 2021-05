21 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Anche Latina è stata toccata dallo screening Asl sulla popolazione indiana. E anche in questo caso è stato un flop, anzi è andata decisamente peggio del precedente di San Felice. Al tendone allestito in un'area dell'ex Rossi Sud si sono presentati, dalle 13 alle 19, solo due cittadini stranieri, un indiano e un russo, rispetto a centinaia di tamponi che erano stati programmati. Nonostante gli appelli dei rappresentanti indiani lo screening è andato praticamente deserto e ora la campagna per monitorare la circolazione del covid nella comunità sikh avrà la sua ultima tappa domenica 23 maggio ad Aprilia, dalle 10 alle 17 presso il drive-in di Campoverde in via Ferriere-Nettuno, nell'area della Fiera agricola Mercato dei fiori. La priorità in questa fase chiarisce il Comune di Aprilia è tracciare tutti i casi di positività presenti sul territorio. Per questo l'amministrazione invita a partecipare in massa alla campagna di screening anche se sprovvisti di permesso di soggiorno. Si ricorda poi che presso la Casa della salute di via Giustiniano è presente l'ambulatorio Asl Stp (stranieri temporaneamente presenti) che fornisce servizi a tutti coloro che sono sprovvisti di regolare assistenza sanitaria».

I NUMERI

In provincia intanto, i dati restano stabili e si attestano poco oltre quota 40. In linea con il bollettino di mercoledì (47 casi) ieri i nuovi positivi sono stati 45 su 717 tamponi, distribuiti su 16 comuni. Numeri a una sola cifra per tutti i centri pontini, con sette contagi a Latina e Formia, sei ad Aprilia, quattro nella città di Fondi, tre nei comuni di Cisterna e Cori, due rispettivamente a Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Sezze e Terracina, uno infine a Gaeta, Lenola, Pontinia, Roccagorga e Sermoneta. Il totale di maggio sale così a 1.694 positivi mentre nello stesso periodo di un mese fa erano già 2.854. Per l'ottavo giorno inoltre il report dell'azienda sanitaria non segnala decessi per covid, che restano dunque fermi a 20 e a 536 complessivi dall'inizio della pandemia. Resta stabile anche il dato relativo relativo ai ricoveri: altri quattro nelle scorse 24 ore, per un totale di 102 dal primo maggio ad oggi. Sfiorano quota 200 le notifiche delle guarigioni, che ammontano per la precisione a 193.

I VACCINI

Le somministrazioni di vaccino effettuate nell'arco di una giornata sono state 3.630. La provincia di Latina, proprio sul fronte delle vaccinazioni, ha ormai raggiunto e superato la soglia delle 200mila (200.408 secondo il dato aggiornato alle 18 di ieri), con 65.147 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Mentre si apre la prenotazione per la fascia di età 47-44 anni a partire da oggi, sabato 22 e domenica 23 maggio la Regione ha organizzato un nuovo open day Astrazeneca per over 40 con tre punti di somministrazione in provincia attivi dalle 19 alle 24: il teatro San Francesco di Latina, l'amministrazione provinciale di via Spaventola a Formia e l'ospedale San Giovanni di Dio a Fondi. Le prenotazioni ieri hanno già esaurito i posti diponibili. Lunedì 24 invece si aprono ufficialmente le attese prenotazioni del siero Johnson & Johnson nelle farmacie.

Laura Pesino

