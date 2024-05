Festa della mamma: Fondazione Artemisia offre alle donne il PAP test gratuito

Mariastella Giorlandino con la Fondazione Artemisia ed Elisa Interlandi, per la festa della mamma, invitano le donne dai 45 anni di età ad eseguire PAP Test gratuiti presso tutte le strutture della Rete Artemisia Lab, nonchè tutte le donne, senza limiti di età, presso tutte le strutture della Rete Krealab in Sicilia e tutte le strutture aderenti ad ANMED.

Le citate strutture, tutte associate sotto la sigla U.A.P., che racchiude ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata d’Italia, per la prima volta insieme apriranno le proprie porte a livello nazionale per condividere insieme campagne di prevenzione attraverso l’esecuzione dei citati esami a tutela della salute e dei giusti percorsi diagnostici, affinchè si ritorni a fare la prevenzione, da troppo tempo dimenticata, per garantire il futuro delle nostre famiglie.

Sappiamo che talvolta le necessità economiche e le lungaggini delle liste di attesa portano a rinunciare ai fondamentali controlli per la nostra salute, dimenticando che la prevenzione salva la vita.