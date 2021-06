Nasce l'Osservatorio MOHRE in Italia, si occuperà di informazione strategica sulla salute

È nato il nuovo Osservatorio MOHRE che si concentrerà sulle strategie attuabili in ambiti medici in cui ci siano danni e morti evitabili: dalle dipendenze fino alle malattie per aiutare le persone a diminuire i danni che derivano da cattive abitudini di vita. Il Professore Fabio Beatrice, Primario Emerito all'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e Direttore del Board scientifico dell’Osservatorio, ha dichiarato che: «sappiamo che in un processo di cura anche piccoli progressi sono apprezzabili. Spesso proposte rigide determinano l’allontanamento del paziente e succede che approcci integralisti abbiano come ricaduta l’abbandono proprio delle persone più fragili ed in maggiore difficoltà».

Riduzione del danno

Il board di esperti coordinati dal Professor Beatrice si concentrerà anche sul tabagismo, mettendo in atto nuove strategie: hanno aderito all'iniziativa molti esperti, ai quali si aggiungeranno nei prossimi mesi anche studiosi stranieri per ulteriori specialità. L'Osservatorio sarà supportato da una testata giornalistica online, MOHRE.it. Gli obiettivi dell'Osservatorio sono monitorare tutta la letteratura scientifica in tema di riduzione dei danni nelle diverse branche della medicina, creando una cultura sull'argomento e identificando buone pratiche da importare a livello nazionale ed europeo.

