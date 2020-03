Coronavirus, il virologo: dal volante al cambio, ecco cosa disinfettare in auto. L'emergenza Coronavirus ha ridotto al minimo indispensabile gli spostamenti in auto. Per lavoro, per fare la spesa e per gravi motivi di salute è possibile spostarsi con la propria vettura, ma come ci si può difendere dal Covid-19 all'interno dell'abitacolo?

Innanzitutto partendo dal numero di persone a bordo: non più di due con l'accompagnatore che, per mantenere la distanza di sicurezza, deve sedersi nel sedile posteriore opposto a quello del guidatore. «L'auto è un ambiente piccolo e chiuso, dove è impossibile stare a dovuta distanza - ha precisato il virologo Fabrizio Pregliasco, interpellato da Dealerink -. E se il decreto impone di non muoversi dalla propria abitazione, è anche vero che in molti sono comunque costretti a spostarsi per necessità, muniti di autocertificazione». In questi casi specifici, l'auto di proprietà è considerata il mezzo più sicuro, dal momento in cui viene utilizzata di norma solo dai componenti della famiglia. Anche in questi casi però è bene provvedere alla sanificazione dell'abitacolo, che facilita la permanenza del Coronavirus.

«Ciò che è più vicino alla bocca, cioè quello che troviamo davanti a noi guidando (volante, cruscotto) si contamina di più. Oltre a questo dobbiamo tenere presente la contaminazione delle mani, e quindi leva del cambio, freno a mano, pulsanti» spiega il virologo. Per procedere alla sanificazione degli interni dotarsi di: mascherina, guanti monouso, carta assorbente (tipo da cucina), detergente antibatterico per le mani e disinfettante detergente a base di alcool o cloro per superfici. Le goccioline di saliva sono la via di contagio più diretta per il Coronavirus, quindi prima di iniziare a disinfettare il veicolo bisogna indossare la mascherina. Dopodiché passare la soluzione igienizzate sulle mani e indossare i guanti. Versare il disinfettante detergente a base di alcool o cloro sulla carta assorbente e quindi procedere con la pulizia.

Le principali superfici da igienizzare dopo aver usato l'auto sono il volante e le leve laterali, per poi passare al cruscotto e tutti i pulsanti presenti. Occorre poi passare il prodotto su cambio, freno a mano, parasole e specchietto retrovisore. Infine disinfettare anche la portiera interna e le maniglie, esterna compresa. Se gli interni del veicolo sono in pelle è possibile usare anche dei prodotti specifici, ma è importante che questi siano disinfettanti detergenti con preparati a base di polifenoli.



