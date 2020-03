Coronavirus, Inps: «Pensioni garantite, non c'è rischio stop»

Coronavirus, Pasquale Tridico dell'Inps rassicura i pensionati italiani: «Pensioni garantite, non c'è rischio stop».

«Il sistema pensionistico, sebbene a ripartizione, ha la garanzia dello Stato. Non c'è nessun problema di arresto». Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a SkyTg24, spiegando che i 10 miliardi previsti per le materie lavoristiche sono risorse «aggiuntive». «Se qualcuno ha mai pensato a pregiudicare le risorse pensionistiche si sbaglia, non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Abbiamo la liquidità certa su cui puntare per cui le pensioni sono assolutamente in garanzia», ha detto Tridico.

