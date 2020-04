Coronavirus, Istituto di sanità: nessun test validato per gli animali

Nessun test diagnostico per Covid-19 ha avuto una formale validazione per essere utilizzato negli animali. E' necessaria cautela: non è ragionevole che qualsiasi laboratorio, con qualsiasi sistema non validato, possa emettere una diagnosi che ha un impatto, anche a livello mediatico sulla popolazione, così importante

A parlare, durante la trasmissione

Tutta Salute

su Rai Tre è Umberto Agrini, direttore del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità. (Iss).



Per l'attività diagnostica sugli animali, aggiunge, occorre

Quanto alla preoccupazione che i pet possano trasmettere la malattia, nessuno del milione e mezzo di casi registrati di Covid-19 nell'uomo fino ad oggi è dovuto ad animali.

Ma dobbiamo stare attenti a che la situazione non evolva in modo imprevedibile, perché i virus, per loro natura, cercano continuamente nuovi territori da conquistare

.



Ad oggi sono stati contati pochissimi casi di pochissimi casi di Covid negli animali: due cani, due gatti e un piccolo cluster di tigri nello zoo del Bronx, a New York. Sembrerebbe che i felini, siano in generale più suscettibili alla malattia respiratoria mentre i cani hanno presentato infezione senza malattia. Gli animali domestici, nel caso in cui il padrone sia positivo al contagio,

vanno comunque protetti spiega ancora l'esperto - adottando le stesse misure che adottiamo rispetto agli altri componenti del nucleo familiare

. E, per pulirne le zampe dopo una passeggiata, no alla candeggina perché potrebbero ingerirla leccandosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».«una cornice di regole attraverso test rigorosi».