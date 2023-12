L'As Roma aderisce alla campagna per la donazione di sangue organizzata dal ministero della Salute a Roma per il 9 e 10 dicembre. Lo rende noto su X (in precedenza Twitter) la stessa As Roma. As Roma "aderisce alla campagna del Ministero della Salute 'Dona vita, dona sangue!'", si legge su X dal profilo ufficiale della squadra di calcio. Il "9-10 dicembre - prosegue il testo - sarà possibile donare il sangue grazie alle autoemoteche della Croce Rossa in Viale delle Olimpiadi. I donatori riceveranno un biglietto omaggio".

