Ecco come arrivare in salute a cento anni: su MoltoSalute i segreti della longevità

A lezione di longevità. Non è solo una questione di geni, la lunga vita si conquista. Superare in salute la soglia della terza età è un obiettivo da perseguire sin da giovani, cominciando ad alimentarsi riducendo i processi infiammatori: pochi zuccheri e grassi. Ai segreti di chi si avvicina e supera i 100 è dedicata la copertina di MoltoSalute, il periodico del gruppo Caltagirone giovedì in edicola gratuitamente con Il Messaggero, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Il Mattino e Nuovo quotidiano di Puglia e sui siti dei quotidiani. Anche se la pandemia ha abbassato l'aspettativa di vita di circa 1,2 anni aumentano i centenari. «Essenziale mantenere nella norma il girovita e mai abusare dell'alcol», spiega Francesco Landi, presidente della società italiana di geriatria. Un documentario dal titolo “Il club dei centenari” girato dal regista sardo Pietro Mereu racconta i super nonni dell'Ogliastra, una delle blu zone del mondo, aree in cui l'aspettativa di vita è notevolmente superiore.

Sul fronte della pandemia, si pensa al polivaccino. Mentre all'orizzonte appare la quarta dose, dall'Australia agli Stati Uniti i primi test per un'unica profilassi da virus con somiglianze genetiche scovate da un algoritmo. Un'unica arma efficace contro influenza, polmonite interstiziale e ovviamente Covid. Ma è allarme per il disagio psicologico provocato dall’emergenza. Ci sentiamo stanchi e irritati, gli psicologici parlano di congelamento, siamo bloccati e distaccati. E l'Ordine degli psicologi si appella al governo per il riconoscimento di questa emergenza anche con fondi ad hoc. Consoliamoci con la pizza, sdoganata anche dai nutrizionisti: più piccola e light, fa bene alla salute. E ancora: cosa fare e cosa non fare per tornare in forma. Inutile sfiancarsi con allenamenti lunghi e overdose di ginnastica per perdere i chili accumulati nelle Feste. Come scegliere e preparare le tisane, sfatando una serie di luoghi comuni. Tutti i segreti del sistema immunitario, una macchina fondamentale per la salute: agisce come un'armata con tanto di linfonodi-sentinelle collegati a milza, timo e midollo osseo, soldati macrofagi e spietati kamikaze come i neutrofili. E le ultime tendenze in fatto di medicina estetica: stop ai ritocchi invasivi, adesso il ringiovanimento è leggero e si raggiunge con interventi poco invasivi.

Infine alcune storie, quella di Aroldo Ruschioni, che ha sconfitto disabilità e tempo. A 90 anni, atleta e testimone delle prime Paralimpiadi del 1960, sprona tutti: mai arrendersi. «A quel tempo i disabili erano esclusi, noi siamo usciti allo scoperto trasformando il dolore in passione». E quella di Francesco Parisi, medico trapiantologo del Bambino Gesù che andando in pensione ha inviato una lettera di ringraziamento ai suoi pazienti, 339 bambini cresciti con il cuore e i polmoni di altri.