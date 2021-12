L'ottimismo allunga la vita. Lo prova la scienza: la longevità si allunga del 15% per le donne e dell'11% per gli uomini

Il miglior regalo di Natale e per il 2022? L'ottimismo, che allunga la vita. È vero che i contagi da Covid stanno risalendo e che è il secondo Natale che trascorriamo sotto pandemia. C’è un dato però che almeno prova a venirci incontro e ci dice che essere ottimisti allunga la vita. Anche e soprattutto nelle situazioni di difficoltà. Dobbiamo uscirne. Lo dicono gli scienziati: l'aumento della longevità è di +15% nelle donne che sono ottimiste, rispetto a chi è pessimista, e del +11% negli uomini. Ma parliamo anche di cuore e di come proteggerlo da un insidioso inverno. Da qui parte Molto Salute di dicembre, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e Maria Lombardi.