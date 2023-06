La dieta di lunga vita: la formula della longevità è la restrizione calorica

Giovedì 15 Giugno 2023, 00:39







La scelta sembra obbligata: o si mangia poco o si rischia un invecchiamento faticoso. L’indicazione per godere di una longevità in salute è quella di ridurre l’apporto calorico. E, soprattutto, non mangiare tardi la sera. Seguendo le orme di Ippocrate che insegnava a fare del cibo la propria medicina, gli specialisti della Società italiana di medicina interna hanno elaborato un’ampia revisione della letteratura scientifica dedicata all’impatto dell’alimentazione sulla sana longevità. In una formula? Restrizione calorica. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. La longevità, dicevamo. Che si conquista con una determinata alimentazione ma anche con un corretto stile di vita. Che passa pure per la visita a un museo o per una passeggiata nel verde: sconfiggere l’ansia in questo caso è la prima missione. Acqua, per finire: come possiamo utilizzare al meglio l’acqua come nostra alleata? Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi.