Covid, in arrivo scorte vaccino Pfizer su 6 aerei. Arcuri: «Subito distribuzione di 470mila dosi»

In arrivo stanotte in Italia le scorte del vaccino Pfizer con una flotta di sei aerei. In ballo, circa 470mila dosi del vaccino Pfizer dostribuite su sei aerei che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli di Milano e Roma.

Vaccino, emergenza neve complica distribuzione in Italia

Lotta al virus, arrivano altri 5000 vaccini il piano degli ospedali per somministrarli

La catena della consegna del vaccino, la cui spedizione sul territorio italiano è gestita da una compagnia tedesca, prevede poi la distribuzione capillare - effettuata direttamente dalla casa farmaceutica - presso i primi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni.

La prima fase della campagna riguarda il personale sanitario e gli ospiti delle residenze per anziani.

«Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L'azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni», annuncia il Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri, specificando che «Pfizer ha appena comunicato agli Uffici del Commissario un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l'Unione Europea». Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre.

