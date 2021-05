Vaccino, per Locatelli il richiamo «non prima di un anno»

Un possibile richiamo per il vaccino anti Covid sarà necessario dopo un anno. A dirlo è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, ospite di "Buongiorno" su SKYTG24. Stando alle parole di Locatelli le informazioni sulla durata del vaccino vengono acquisite in maniera continuativa e non è ancora possibile fare una stima precisa sulla durata della vaccinazione, visto che la campagna è cominciata da meno di un anno. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha aggiunto: «È ragionevole ipotizzare il ricorso ai richiami trascorso un certo periodo di tempo, ma è difficile stabilirlo con precisione. I dati sono largamente confortanti sui richiami non prima di un anno».

Spazio anche al Green certificate , definito da Locatelli come una strategia utile per ridurre il rischio: «L'invito forte è di aderire alla campagna di vaccinazione. Per gli operatori sanitari a contatto con i malati l'immunizzazione è una sorta di prerequisito per svolgere questa professione. Non è pensabile che chi si rivolge ad una struttura sanitaria non abbia il massimo delle garanzia per evitare il contagio». E laddove ci fossero rifiuti di adesione nella campagna vaccinale? L'esperto ha parlato anche di questa possibilità: «In caso di rifiuto degli operatori sanitari devono essere considerate delle strategie che evitino in qualche modo il contatto con le persone esposte al rischio. Per le connotazioni deontologiche della professione non dovremmo neanche parlarne».

Infine si è discusso del tema caldo degli ultimi giorni, ovvero la possibilità di coinvolgere in autunno anche i bambini nelle categorie da vaccinare: «Se tutto andrà bene per l'autunno si può pensare di avere a disposizione dei vaccini che possano essere somministrati anche ai bambini» ha concluso Locatelli.

