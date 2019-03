Sanità, le cure palliative sono fondamentali

«Le cure palliative sono fondamentali e dovrebbero essere come un abito fatto su misura per tutti quelli che arrivano ad averne bisogno». Lo ha affermato il presidente della commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, intervenuto alla presentazione del Rapporto sulle cure palliative al ministero della Salute. «C'è molta attenzione al momento in cui veniamo al mondo e durante la vita. Il Servizio sanitario nazionale serve per curare e guarire: deve curare tutti e può guarire molti. Ma quando si arriva al momento della morte - rileva Sileri - c'è bisogno della stessa dedizione perché spesso le persone vogliono morire a casa propria, e non sempre riusciamo a garantirlo». «Dobbiamo batterci per fare in modo che tutti accedano alla terapia del dolore - ha proseguito -. E per dare a tutti gli stessi diritti è necessario puntare sulla medicina del territorio, la sanità locale in prima linea con il coordinamento centrale del ministero della Salute. In questo senso, dobbiamo ricordarci che la sanità e il sociale vanno insieme, se si penalizza il sociale ne soffre la sanità e viceversa».

