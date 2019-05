Malattie respiratorie, esperti a confronto su nuove tecnologie e chirurgia mini invasiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove tecnologie al servizio della funzionalità respiratoria. E' in corso a Roma, presso il complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, il corso/congresso della Sidero Onlus (società italiana diffusione endoscopia e ridotta invasività operatoria), che riunisce esperti nazionali e internazionali per fare il punto sui problemi delle principali patologie respiratorie e allergologiche e sulle nuove tecnologie da utilizzare. A dirigere i lavori Lino Di Rienzo Businco, dirigente dell'Uo di Otorinolaringoiatria presso l'ospedale San Carlo di Nancy di Roma e presidente della Sidero«Questa due giorni - dice - sarà l’occasione per ratificare le ultime novità sui protocolli di cura delle riniti, sinusiti e delle malattie respiratorie tutte nel loro complesso, per prevenire la cronicizzazione e le complicanze , con riduzione dei relativi costi personali e per la collettività. La perdita di giorni lavorativi, la presenza sul posto di lavoro con ridotte performance, il rischio di incidenti stradali, il russamento notturno con le apnee e i conseguenti rischi cardiovascolari rappresentano le principali conseguenze delle malattie respiratorie se trascurate o non adeguatamente curate». Saranno illustrati i risultati dell'attività clinica e di ricerca di chirurgia miniinvasiva otorino. Numerosi gli ospiti relatori di rilievo internazionale che porteranno i risultati delle loro ricerche: Marco de Vincentiis (cattedra otorino università La Sapienza di Roma) sulla diagnosi precoce delle malattie della laringe, filtro respiratorio per i polmoni, Federico Tonioni (psichiatra policlinico Gemelli, responsabile de centro delle dipendenze dal web) sugli aspetti psicologici dei disturbi uditivi e acufeni, Pietro Formisano (cattedra università di Napoli) sulle possibilità offerte dalle cellule staminali per la riparazione dei danni delle mucose respiratorie, Stefano Di Girolamo (cattedra otorino università Tor vergata ) e Attilio Varricchio (primario otorino Napoli) che illustreranno rispettivamente i danni delle chirurgie troppo aggressive del naso e come curare con i nuovi protocolli farmacologici le rinosinusiti nella maniera corretta per adulti e bambini.