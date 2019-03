Svelato come la leucemia sfugge al sistema immunitario, strada verso terapie mirate

Un gruppo di ricercatori dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha analizzato le cellule tumorali e i 'linfociti T' che cercano di sconfiggerle, prima e dopo la terapia. Risultano svelati i meccanismi con cui le cellule tumorali della leucemia mieloide acuta sfuggono al controllo del sistema immunitario dopo il trapianto di midollo. La scoperta, che apre la strada a terapie mirate contro le recidive, è descritta su Nature Medicine e Nature Communications e arriva grazie ad un gruppo di ricercatori italiani.

Cura genica, addio trasfusioni in tre bimbi talassemici: studio del San Raffaele con Telethon



Post-transplantation #relapse in acute myeloid #leukemia patients without genomic loss of HLA is driven by transcriptional alterations in #antigenpresentation and #Tcell costimulation genes. https://t.co/4iBjGz3yuf pic.twitter.com/xEJr6WBQaS

— Nature Medicine (@NatureMedicine) 25 marzo 2019