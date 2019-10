Eliminate 4 neoplasie con un intervento al Pascale di Napoli

Quattro tumori eliminati allo stesso paziente con un solo intervento. Un eccezionale intervento di chirurgia robotica eseguito all'Istituto Pascale di Napoli. Questa l'incredibile storia di A.P, 70 anni, della provincia partenopea, che dopo un esame di routine del Psa, ha scoperto di avere un cancro molto aggressivo alla prostata.



Si sarebbe dovuto operare subito, gli aveva detto l'oncologo a cui si era rivolto prescrivendogli una Tac e una scintigrafia. Dai due esami l'uomo ha scoperto di avere altri tre tumori, non metastasi ma primitivi, tutti indipendenti l'uno dall'altro: due al rene destro, uno al sinistro. L'equipe di Sisto Perdonà, direttore dell'Urologia del Pascale, ha debellato i quattro tumori con un unico intervento di chirurgia robotica.



Al chirurgo sono bastate poco più di due ore per ripulire - grazie ai bracci del robot da Vinci XI - la prostata, quasi completamente invasa dalla neoplasia, e i due reni. Eccezionale - riferisce il Pascale in una nota - anche la ripresa del paziente: dopo solo tre giorni dall'intervento A.P. è tornato a casa, alla sua vita, alla sua quotidianità. Sarà la biopsia a decidere se dovrà effettuare ulteriori terapie. «Mi auguro - dice il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Attilio Bianchi - che il paziente si liberi completamente della malattia. Il caso è sicuramente eccezionale. Ed ha, per sua fortuna, ricevuto un trattamento all'altezza della sua assoluta e peculiare complessità». In Europa e negli Stati Uniti non si registrano casi di chirurgia robotica con un solo intervento su quattro tumori.

