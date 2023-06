Diabete, rivoluzione nella terapia con l'insulina: iniezione solo una volta a settimana. ll ricercatore: «Un cambio epocale per la qualità della vita»

Per i pazienti diabetici si passerà presto da 365 a sole 52 iniezioni di insulina in un anno. È una vera e propria rivoluzione positiva della terapia insulinica. Questa nuova molecola ha il potenziale di semplificare la terapia del diabete che richiede terapia insulinica, eliminando per i pazienti il disagio della iniezione giornaliera ed aumentando così la aderenza alla terapia insulinica. Un vero cambio epocale e un deciso miglioramento della qualità di vita dei pazienti diabetici». A spiegarlo è il solo ricercatore italiano che ha partecipato alla stesura finale dello studio sul New England Journal of Medicine che mostra per la prima volta i risultati di efficacia a lungo termine della nuova insulina settimanale, Roberto Trevisan, professore di Endocrinologia all'Università di Milano-Bicocca e direttore della Diabetologia dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo commenta così i risultati dello studio.

Quando sarà in commercio

È attesa ora l'approvazione della nuova molecola da parte degli Enti regolatori del farmaco per renderla disponibile per la commercializzazione per i pazienti con diabete in tutto il mondo che si stimano oltre 500 milioni.