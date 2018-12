Da venerdì 7 dicembre tornano le stelle di Natale dell'Ail in 4800 piazze

Tornano le Stelle di Natale dell' Ail: l'appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, quest'anno è alla trentesima edizione. Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre migliaia di volontari offriranno in 4800 piazze italiane una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. Quest'anno in occasione della campagna, chi vorrà sostenere l'Associazione avrà una modalità in più per donare, dal primo al 16 dicembre sarà infatti attivo il numero solidale 45585, con il quale si può inviare un sms solidale, oppure fare una chiamata da telefono fisso.



Grazie ai fondi raccolti col numero solidale quest'anno l'Associazione finanzierà Ail Accoglie, un progetto per sostenere i pazienti costretti a lasciare la propria città di durante le terapie. I fondi serviranno per supportare Le Case Alloggio, strutture situate nei pressi dei principali Centri di ematologia che accolgono gratuitamente malati e familiari durante il periodo di cura; per finanziare i viaggi solidali, spostamenti in treno, macchina o aereo offerti dall' Ail per raggiungere Centri altamente specializzati.



Grazie ai fondi raccolti con le Stelle di Natale e con il numero solidale, l' Ail - si legge in una nota - continuerà a svolgere le attività che la caratterizzano da 50 anni: collaborare al servizio di Assistenza domiciliare, che consente ad adulti e bambini di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione riducendo i tempi di degenza ospedaliera; sostenere la ricerca scientifica; supportare le Case alloggio Ail (attualmente sono 35 le città italiane che offrono questo servizio a 4.300 tra pazienti e familiari); sostenere il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca.

