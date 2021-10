Covid, pillola Merck: a che punto è il processo di autorizzazione?

Giovedì 21 Ottobre 2021, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:42

La pillola che cura la Covid-19: a che punto è? A inizio ottobre Merck and Co., l'azienda farmaceutica che ha sviluppato il molnupiravir, ha chiesto formalmente all'agenzia americana Food and Drug di valutare l'uso emergenziale della pillola e la sua commercializzazione. L'agenzia ha già riunito il suo Antimicrobial Drugs Advisory Committee (AMDAC) per discutere la richiesta di Merck e Ridgeback. La pillola è un farmaco antivirale sperimentale per trattare la Covid-19. Il 30 novembre, il comitato consultivo si riunirà per discutere i dati disponibili che supportano l'uso di molnupiravir per trattare la malattia da lieve a moderata negli adulti che sono risultati positivi alla Covid-19 e che sono ad alto rischio di progressione verso la Covid-19 grave, compresa l'ospedalizzazione o la morte.

Perchè sono state riposte così tante speranze? Perchè sarebbe il primo antivirale efficace contro la Covid-19: una capsula da ingerire, anche a casa, per non correre il rischio di finire in ospedale.

Anche l’Agenzia del farmaco europeo Ema valuterà l'efficacia della pillola Merck. La richiesta di autorizzazione emergenziale dovrebbe arrivare a breve.

Merck, conosciuta come MSD, e Ridgeback Biotherapeutics hanno presentato i risultati positivi di un'analisi che fa emergere la riduzione del rischio di ospedalizzazione o di morte di circa il 50% negli adulti. «La presentazione alla FDA è un passo fondamentale per rendere disponibile molnupiravir alle persone che possono beneficiare di un farmaco antivirale orale che può essere assunto a casa poco dopo la diagnosi di Covid-19», ha detto Wendy Holman, amministratore delegato di Ridgeback Biotherapeutics.