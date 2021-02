Covid, a Parigi la variante inglese sfiora il 38% dei casi

La variante inglese rappresenta il 37,7% dei casi positivi di coronavirus nell'Ile-de-France, la regione di Parigi: è quanto sostiene la direttrice del laboratorio Bigroup di Neuilly-sur-Seine, Caroline Gutsmuth, citando uno studio realizzato su 7.000 test. Un dato al momento assolutamente non ufficiale. Secondo l'ultimo dato fornito dalle autorità francesi, la quota delle varianti è al 14% del totale dei casi riscontrati in Francia. «Purtroppo - dice Caroline Gutsmuth - 37%, è l'evoluzione prevista da diverse persone. A inizio marzo, penso che sarà il ceppo maggioritario in Francia. Va velocissimo».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Covid, dal Regno Unito rassicurano sull'efficacia di AstraZeneca... ITALIA Covid, variante inglese, al via indagine rapida Iss-Regioni: raccolta... ROMA Covid, arriva il test rapido che identifica le varianti. Il virologo:... IL RAPPORTO Covid a Wuhan, missione dell'Oms finita: «L'origine del...

Uomo muore 25 minuti dopo aver ricevuto il vaccino a New York. «Nessun segno di reazione allergica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA