Coronavirus, potrebbe danneggiare il cuore come un infarto

Pazienti arrivano in ospedale con i sintomi dell'infarto, ma in realtà hanno il coronavirus: sono sempre di più i casi di questo tipo descritti in Italia e all'estero.

Coronavirus, disturbi olfatto e gusto per 1 paziente su 3: spia precoce per individuare gli asintomatici

Il virus potrebbe provocare miocardite, una pesante infiammazione che danneggia il cuore come in un infarto, anche se non c'è ischemia (ostruzione delle arterie). Uno è stato descritto sulla rivista Jama Cardiology da Marco Metra, cardiologo degli Spedali Civili di Brescia: si tratta di una 53enne sana che, giunta al pronto soccorso con i segni dello scompenso cardiaco, (affanno, affaticamento, dolore toracico), ha riferito di avere avuto febbre e tosse secca la settimana precedente (ma senza polmonite, né problemi respiratori). I cardiologi hanno avuto l'intuizione di farle il tampone per il nuovo coronavirus e l'esito dell'esame è stato positivo. Sia l'elettrocardiogramma, sia il prelievo di sangue cui la donna è stata sottoposta documentavano un infarto; ma non era presente alcun segno di ostruzione alle arterie che ossigenano il cuore, come invece normalmente avviene in caso di infarto.

Coronavirus infetta il cervello. Due nuovi studi: «Perdita olfatto tra sintomi, attacco al sistema nervoso»

Coronavirus, sintomi da non sottovalutare: perdita di gusto e olfatto e diarrea

Quello italiano non è l'unico caso: secondo il New York Times tanti altri sono stati riportati in Usa, ad esempio un 64enne di Brooklyn giunto al pronto soccorso con un grave infarto, ma sorprendentemente con le coronarie libere. La diagnosi fatta sia all'italiana sia allo statunitense è di miocardite, infiammazione del cuore forse direttamente procurata dal coronavirus (era stata già osservata ai tempi di Sars e Mers). «Pensavamo che con questo virus il problema fossero i polmoni - ha riferito John Rumsfeld, dell'American College of Cardiology. «Adesso all'improvviso ci siamo resi conto che il virus potrebbe avere un impatto diretto sul cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA