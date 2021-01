AstraZeneca, approvato il vaccino dall’Ema: valido anche per gli over 55

Via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca per le persone dai 18 anni. L'agenzia europea del farmaco (Ema) ha approvato l'utilizzo nell'Unione europea il vaccino anti-Covid sviluppato da Astrazeneca/Oxford. Si tratta della terza approvazione da parte dell'Ema dopo i vaccini di Pfizer/Biontech e Moderna. Lo ha comunicato l'Ema in una nota, specificando che il vaccino sviluppato da Astrazeneca/Oxford è raccomandato per i maggiori di 18 anni.

Per l'Ema il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche per gli over 55 «anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un'età compresa tra i 18 e i 55 anni». Lo si legge nella nota dell'Ema.

AstraZeneca, valutate qualità, sicurezza ed efficacia

Il comitato tecnico Chmp «ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e si è espressa favorevolmente» per un via libera, ha spiegato l'agenzia. «Abbiamo ulteriormente ampliato l'arsenale di vaccini a disposizione degli Stati membri dell'Ue e dello Spazio economico europeo per combattere la pandemia e proteggere i loro cittadini», ha affermato Emer Cooke, Direttore esecutivo dell'Ema.

«L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino AstraZeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci dà più forza nella campagna di vaccinazione». Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

