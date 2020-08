Tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti al loro arrivo in Italia hanno soggiornato o transitato inandranno in contro a una delle seguenti misure di prevenzione:- Presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelleall’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico , effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.- Obbligo di sottoporsi ad un, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.La quarantena , intesa come isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, è obbligatoria in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che rientrano da Francia, Grecia, Malta e Croazia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Queste regole sono valide fino al 7 settembre.

Nei prossimi giorni, nei principali aeroporti, nei porti e linee di confine, in via sperimentale si potranno trovare postazioni per eseguire i test rapidi per chi è sprovvisto dell'attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo.