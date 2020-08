Coronavirus Roma: 21 casi, nel Lazio 36 di cui 22 di rientro dall'estero. D'Amato: «A Ferragosto evitate assembramenti»

«Oggi registriamo 36 casi e un decesso. Di questi 22 sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro i casi di rientro da, tre dae uno da, due casi dae due da, due da, due i casi da, un caso da, un caso da, un caso da, un caso dae due casi da». A comunicarlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella, dettaglia l'assessore, sono 10 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione, due casi hanno un link con un caso di rientro da Malta e un caso ha un link con un caso di rientro da Corfù (Grecia). Un caso ha un link con un caso di rientro dall'Albania e uno ha un link con un caso di rientro dall'Ucraina. Due casi hanno un link con un caso già noto e isolato. Nell'sono due i casi nelle ultime 24 ore e «si tratta di una donna di 27 anni con link a un caso già noto e isolato e un caso di una donna di 65 anni di nazionalità albanese e di rientro dalla Germania ora ricoverata allo Spallanzani»., dice l'assessore, «sono 9 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi un ragazzo e una ragazza di 18 anni di rientro da un viaggio scolastico a Corfù (Grecia). Un caso di un uomo di 52 anni di rientro dalla Francia, un caso di una donna di 31 anni contatto di un caso di rientro da Ibiza. Un caso di un uomo di 34 anni di rientro da Malta, un caso di un ragazzo di 11 anni con link familiare al cluster di rientro dalla Francia dei giorni scorsi. Un caso di un uomo di 60 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione e due casi sono marito e moglie di nazionalità dello Sri Lanka per i quali è stata avviata l'indagine epidemiologica».

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24 ore e si tratta di un uomo di Cerveteri su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono tre i nuovi casi e tra questi una donna ora ricoverata al Policlinico Gemelli e un ragazzo di 20 anni di rientro da un viaggio in Grecia, elenca D'Amato. Nella Asl Roma 6 sono tre i casi nelle ultime 24 ore: un uomo di 59 anni di rientro dalla Bulgaria per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale, un caso di un ragazzo di 25 anni di rientro da un viaggio a Malta e un caso di una bambina di 7 anni con link familiare ad un caso di rientro dall'Ucraina. Infine per quanto riguarda le province, conclude D'Amato, «si registrano otto casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina quattro casi e tra questi il caso di una ragazza di rientro da un viaggio a Ibiza e un caso di una donna di rientro dalla Romania, per entrambi avviato il contact tracing internazionale. Sono due i casi nella Asl di Frosinone e si tratta di marito e moglie di rientro da un viaggio a Barcellona, avviato il contact tracing internazionale. Sono due i casi nella Asl di Rieti e si tratta di un uomo di 28 anni e una suora entrambi con link al cluster del centro estivo dove è in corso l'indagine epidemiologica».