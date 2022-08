Omicron 4 e 5, ecco i vaccini contro le varianti: Pfizer chiede l'ok negli Usa. A breve richiesta anche nell'Ue

Pfizer e BioNTech hanno presentato negli Usa, alla Fda, la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino anti-Covid adattato contro le varianti Omicron 4 e 5. A giorni dovrebbe essere ufficializzata anche la richiesta del via libera a Ema per l'Unione Europea, come comunicano le due aziende in una nota.

Vaccini contro le varianti Pfizer, a breve la richiesta dell'ok all'Ema

La domanda presentata negli Usa richiede il via libera al vaccino aggiornato per l'utilizzo di una dose di richiamo di 30 microgrammi in persone di età dai 12 anni in su. «Pianifichiamo di completare la presentazione all'Agenzia europea del farmaco Ema della richiesta di autorizzazione» aggiunge via Twitter il presidente e Ceo di Pfizer. Dopo l'ok le dosi aggiornate potranno entrare in commercio ed essere inserite nella campagna vaccinale di richiamo per la quarta dose.