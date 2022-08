Martedì 9 Agosto 2022, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 14:35

Arrivano i vaccini anti Covid adattati alle nuove varianti del virus che sono comparse (ad oggi le prevalenti sono BA.4 e BA.5) e che compariranno in autunno e in inverno. È un problema che bisogna porsi se come dice il virologo Anthony Fauci non si può sostenere che la pandemia Covid sia finita e se in Italia ieri i decessi da Covid sono stati 113, il numero più alto dell'ultima ondata pandemica. Bisognerà puntare ancora sulla prevenzione e la protezione, quindi sui vaccini. Per questo è stato siglato un accordo con Moderna per acquistare le dosi di vaccino "aggiornato" che serviranno in autunno. «Per garantire al meglio la nostra preparazione comune» contro il Covid in autunno e inverno, «gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Ciò include i vaccini adattati alle varianti man mano che vengono autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali». Lo afferma la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, sottolineando che l'accordo tra l'Ue e Moderna per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19 a settembre «garantirà che i paesi abbiano accesso alle dosi di cui hanno bisogno al momento giusto per proteggere i cittadini».

A fine luglio 2022, l'Unione Europea ha esportato più di 2,4 miliardi di dosi di vaccino in 168 Paesi. Gli Stati membri hanno condiviso oltre 478 milioni di dosi, di cui circa 406 milioni sono già state consegnate ai Paesi destinatari (circa l'82% di queste tramite COVAX).

Nuovo vaccino, l'accordo europeo

La Commissione europea e Moderna hanno raggiunto oggi un accordo per ri-programmare le consegne dei vaccini contro il Covid-19, originariamente previste in estate, a settembre e nel periodo autunnale/invernale 2022. L'intesa riguarda anche i vaccini adattati alle nuove varianti BA.4 e BA.5 Omicron, in attesa di autorizzazione da parte dell'Ema. «Ciò garantirà alle autorità nazionali di avere accesso ai vaccini nel momento in cui ne avranno bisogno per le loro campagne nazionali», annuncia Bruxelles in una nota.

«L'accordo - spiega la Commissione europea - garantisce che, se uno o più vaccini adattati ricevono l'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati membri possano scegliere di ricevere i vaccini adattati nell'ambito del contratto attuale» e prevede anche la consegna di «ulteriori 15 milioni di dosi» dei vaccini adattati «previa autorizzazione all'immissione in commercio entro tempi che consentirebbero l'uso di queste dosi per le loro campagne di vaccinazione».

In pratica questo accordo modificherà i calendari di consegna originariamente concordati. Le dosi inizialmente previste per la consegna in estate saranno ora consegnate a settembre e durante l'autunno e l'inverno 2022, quando gli Stati membri avranno più probabilmente bisogno di scorte aggiuntive di vaccini per le campagne nazionali e per rispettare gli impegni di solidarietà internazionale.

Anche Pfizer prepara vaccini in vista dell'inverno

BioNTech e Pfizer hanno annunciato che avvieranno entro questo mese un trial clinico di un nuovo vaccino, cioè un prodotto mirato alle varianti di Omicron BA.4 e BA.5. L'azienda ha detto di aspettarsi un aumento della domanda di immunizzazioni contro il covid per fine anno. Il direttore esecutivo di BioNtech, Uğur Şahin, ha detto che la compagnia sta tentando di espandere i suoi prodotti contro il Sars-Cov2 con l'obiettivo di un vaccino «a protezione più vasta e prolungata». L'azienda ritiene di essere in grado di rendere disponibili i nuovi prodotti contro le variazioni BA.4 e BA.5 entro ottobre. La Food and drug administration americana ha fatto sapere che potrebbe dare il via libera al prodotto anche in corso di sperimentazione.

«Ogni volta che abbiamo pensato che fosse finita, è arrivata un'altra ondata. Non dobbiamo abbassare completamente la guardia, perché non siamo in grado di prevedere che cosa accadrà il prossimo autunno e il prossimo inverno». Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, il virologo e direttore dell'Niaid, il «National Institute of Allergy and infections diseases», di Washington, Anthony Fauci parlando del Covid. Alla domanda se sia necessario fare subito la quarta dose contro la variante Omicron BA5, il virologo spiega: «Le autorità sanitarie raccomandano alle persone in buona salute e che hanno già ricevuto la terza dose, di aspettare appunto fino a quando saranno pronti i nuovi prodotti - commenta -. Tuttavia gli individui più deboli o con altre malattie , farebbero bene a vaccinarsi subito».