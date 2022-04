Omicron, Antonella Viola: «Le mascherine vanno ancora tenute al chiuso, giusta la quarta dose solo ai fragili»

Antonella Viola su Omicron e contagi. «Sono contraria, al momento, alla rimozione delle mascherine nei luoghi chiusi, perché ad oggi è l'unica difesa che noi ancora possiamo utilizzare» contro Covid-19. Specie «visto che la quarta dose del vaccino al momento non sarà per tutti, come è giusto che sia, ma eventualmente sarà dedicata soltanto alle persone più fragili. Per tutti gli altri è importante proteggersi attraverso l'uso della mascherina». Lo ha sottolineato appunto l'immunologa dell'università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, a RaiNews24.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Omicron, il rischio di reinfezione è altissimo IL CASO Stato di emergenza finito, Rsa ancora in "lockdown" LA CONFUSIONE Covid o allergia? Ecco la differenza tra i sintomi IL DECRETO Green pass, ecco dove non servirà più dal 1°... PANDEMIA Pregliasco: «Riapriamo ma potremmo dover richiudere, le... IL CONSIGLIO Covid, le mascherine Ffp2 efficaci contro allergie. Gli esperti:... SALUTE Con Omicron rischio reinfezione 10 volte più alto: il...

Omicron, il rischio di reinfezione è ben «10 volte maggiore che con la variante Delta». E oggi via le restrizioni

Omicron, cresce l'Rt ma cala l'incidenza. Speranza: «Quarta dose non per tutti». Costa: mascherine al chiuso via dal 1° maggio

«Ovvio che tra un mese», allo scadere dell'obbligo fissato per il 30 aprile, «il Governo valuterà sulla base della circolazione del virus - ha aggiunto l'esperta - e magari, ci auguriamo tutti, sarà possibile rinunciare alla mascherina anche nei luoghi chiusi».