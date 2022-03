Omicron 2, i sintomi. Bassetti: “Reinfezione possibile fino a 3 volte”. Green Pass: ecco cosa cambierà

Omicron 2, l’ultima e più contagiosa variante Covid, diversa in sintomi e durata, torna a far crescere i contagi. “Alla tregua estiva seguirà una recrudescenza dei casi in autunno”, a dirlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Cambiano poi le regole del Green Pass: a partire dal 1°aprile la certificazione verde non sarà più richiesta nei ristoranti all’aperto, negozi, uffici, banche e mezzi di trasporto pubblico locale. Ecco tutte le novità.