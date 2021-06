Influenza aviaria, in Cina il primo caso di un uomo contagiato dal virus “H10N3": è allarme

Come se non bastasse il Covid, è allarme influenza aviaria in Cina: per la prima volta un uomo ha contratto il virus H10N3. Lo rende noto la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) di Pechino, spiegando che il primo uomo contagiato da questo virus vive nella città di Zhenjiang, nella provincia orientale di Jiangsu.

APPROFONDIMENTI COVID Virus, l'allarme degli scienziati: «Il mondo sta entrando... LO STUDIO Wuhan e il virus "sfuggito". Gli scienziati: «Ecco le... IL FOCUS Mascherine, quando le toglieremo? Sileri: «All'aperto con... LA RICERCA Covid, così la super-pillola blocca il virus sul nascere LA RICERCA Covid, i veri numeri della pandemia: 6,9 milioni di morti nel mondo,... LO STUDIO Il vaccino va ripetuto dopo 7 mesi e andrà fatto per molti... MONDO Covid: Cina, esperti Oms visitano il mercato di Wuhan

È stato ricoverato in ospedale lo scorso 28 aprile con febbre e altri sintomi, spiega la Nhc in una nota.

Wuhan e il virus "sfuggito". Gli scienziati: «Ecco le prove, coronavirus creato in laboratorio»

Un mese dopo, il 28 maggio, l'uomo è risultato positivo al virus H10N3, ma non è stato chiarito come si sia contagiato. Le autorità cinesi hanno spiegato che è molto basso il rischio che il virus H10N3 si diffonda su larga scala. E hanno precisato che il monitoraggio dei suoi contatti non ha fatto emergere altri casi. In Cina sono presenti molti ceppi diversi di influenza aviaria e alcune persone si infettano sporadicamente, di solito quelle che lavorano con il pollame. Tra il 2016 e il 2017 circa trecento persone sono morte dopo aver contratto il ceppo H7N9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA