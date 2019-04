Giovani, è allarme: un 13enne su cinque fuma sigarette. Boom elettroniche

Ecco i dati di uno studio che racconta il rapporto tra i giovani e le sigarette. Iniziano a fumare già a 10 anni e nella fascia d'età tra i 13 e 15 anni fuma sigarette tradizionali un ragazzo su cinque, mentre si registra un boom per le sigarette elettroniche utilizzate dal 18%. Sono alcuni dei dati italiani raccolti nell'ambito del sistema di Sorveglianza Global Youth Tobacco Survey (Gyts), un'indagine che coinvolge 180 Paesi sull'uso del tabacco fra i giovani, promossa dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità e che si svolge ogni 4 anni.

Mangiar male uccide più di fumo e pressione alta, una morte su 5 colpa della dieta

I dati sono stati presentati oggi nel workshop 'Risultati dell'Indagine sui Giovani e il Tabacco 2018. Gyts - Global Youth Tobacco Survey', organizzato dal Ministero della Salute. L'indagine rivela anche come sia relativamente semplice per i ragazzi acquistare sigarette tradizionali o elettroniche, nonostante viga il divieto di vendita ai minori, e come la scuola non sia ancora percepita - pur essendo il fumo vietato sia all'interno sia all'esterno degli istituti - come un luogo smoke-free. La terza raccolta dati della Sorveglianza Gyts è stata effettuata in Italia nell'anno scolastico 2017-2018. L'indagine ha coinvolto 33 scuole secondarie di primo grado e 33 scuole secondarie di secondo grado, per un totale di quasi 1700 studenti coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA