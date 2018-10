Nelle e-cig si forma un nuovo e dannoso composto chimico

Durante lo

svapo

delle sigarette elettroniche ai vari gusti, viene creata una nuova sostanza chimica, sinora non ancora classificata nel dettaglio, e che non compare tra gli ingredienti delle e- cig. Ma il composto, irrita le vie respiratorie, creando possibili rischi alla salute. A scoprirla sono stati studiosi della Duke university, che hanno individuato la 'formazionè del nuovo composto dai solventi e dei gusti vari, usati nelle e- cig: Sven Jordt, professore di farmacologia e uno degli autori dello studio pubblicato su «Nicotine and Tobacco Research», ha osservato: «I consumatori non hanno la più pallida di a cosa si espongano quando svapano. Anche nel caso in cui sulle e- cig siano scritti i presunti ingredienti. Questo non appare».



«La nuova sostanza chimica identificata - ha spiegato - va ad irritare le terminazioni nervose della gola, crea infiammazione cronica e ciò può portare ad asma e enfisema». Le sigarette elettroniche - ricorda lo studio - funzionano riscaldando un liquido chiamato e-juice, composto di sapori vari, propilene di glicolo, glicerina e spesso nicotina. Tutte ciò viene quindi scaldato e vaporizzato. Proprio nel processo di vaporizzazione si forma il composto chiamato

acetale di aldeide PG

È questa la sostanza che raggiunge le vie respiratorie. Ma proprio perchè il composto composto non è tra gli ingredienti basilari, ma si forma durante la vaporizzazione, non si menziona la sua presenza.

