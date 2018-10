Nuove sigarette elettroniche, il pericolo di “svapare” hashish

Ultimo aggiornamento: 00:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fumare? Oggi non va più di moda: nel nuovo millennio si “svapa”. E non solo sigarette elettroniche. L’ultima frontiera delle e-Cig tradizionali sembrano infatti essere gli spinelli elettronici che vaporizzano essenza liquida alla marijuana. Ma attenzione, perché se gli spinelli elettronici light a base di cannabidiolo (una sostanza non psicoattiva, che ha effetti rilassanti e favorisce il sonno) sono legali, tra i ragazzi quello che gira sono una serie di prodotti vietati e secondo gli esperti potenzialmente nocivi perché non sottoposti a controlli -commercializzati sul web oppure “fatti in casa”.Di cosa si tratta? Di fiale con Thc liquido ( il principio attivo della cannabis) per ricaricare le sigarette elettroniche e trasformarle in canne hi-tech. Dunque si possono «svapare» non solo fumi al mentolo, all’eucalipto o al gelsomino, ma anche hashish e marijuana. In pratica la sigaretta elettronica viene «caricata» con la marijuana. Senza dimenticare che spesso viene «rinforzata» con l’integrazione di altre sostanze, ottenendo vere e proprie alchimie micidiali. Quest’estate ci sono stati i primi sequestri nel Nord Italia. Ma l’allarme si starebbe diffondendo anche a Roma. Su Youtube esistono decine di video di spiegazione. Virtuale, ma con effetti verissimi.veronica.cursi@ilmessaggero.it