Covid, Andreoni: «Tiriamo fuori le mascherine dal cassetto, incremento importante dei casi». Quando e dove indossarle

«C'è un incremento importante dei casi che pone maggior attenzione sulla situazione epidemiologica. Anche se i ricoveri e gli accessi in terapia, seppur lievemente in crescita, sono ancora bassi. Ci aspettavamo questa crescita Covid con la fine dell'estate, il ritorno a lavoro e a scuola e un maggior uso dei mezzi pubblici. Oggi ho viaggiato sul treno Roma-Milano ed ero l'unico con mascherina Ffp2, forse andrebbe tirata fuori dal cassetto e indossata almeno dove c'è folla e su treni, bus e metro». Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit) e professore di Malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, fa il punto sui dati epidemiologici Covid in Italia: nell'ultima settimana - secondo il monitoraggio Iss-ministero della Salute - si registrano 30.777 casi, in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della scorsa settimana.

Covid, impennata di contagi per la variante Eris: +44% in una settimana. In Veneto l'incidenza più elevata

Incidenza in aumento

Incidenza in aumento a 52 casi per 100mila abitanti (dai 36x100mila della rilevazione precedente) e occupazione degli ospedali in salita con le aree mediche che passano al 3,8% dal 3% e l'occupazione dei letti in terapia intensiva che raggiunge lo 0,9% da 0,6%.

