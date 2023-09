Covid, crescono i morti: +18,2% nell'ultima settimana. Ecco quando arriverà il picco

Dai dati Covid settimanali emerge «un trend in discesa per i casi gravi» e per quanto riguarda i decessi, 117 nella settimana 14-20 settembre, +18,2% rispetto alla rilevazione precedente (99), «siamo probabilmente di fronte al picco che, se non è questa settimana, sarà la prossima». Così all'Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid 19, commenta i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute.

«Il numero dei contagi sale perché aumentano i tamponi fatti, +12,5% - osserva Maruotti, analizzando il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute - Infatti il tasso di positività cresce di poco».