Bollettino Covid Italia oggi 23 luglio, 68.170 nuovi positivi e 116 morti: tasso di positività al 19,4%

Bollettino Covid Italia. Sono 68.170 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.075. I morti sono invece 116 rispetto alle 155 di ieri. Il tasso è al 19,4%, in calo rispetto ieri quando era al 20,8%.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 350.630 tamponi. Sono invece 408 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.857, 87 in meno rispetto a ieri.

I numeri

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.431.860, ovvero 17.579 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.608.190 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.798. I dimessi e i guariti sono 19.005.532 con un incremento di 86.637. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (8.657), Veneto (7.301) e Campania (7.016).