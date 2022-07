Venerdì 22 Luglio 2022, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 19:05

Pur essendo stati finora "immuni", dall'inizio dalla pandemia ad oggi, come gruppo si stanno assottigliando sempre di più. Il più "famoso" di loro è Joe Biden, che, come annunciato l'altro giorno dalla Casa Bianca, si è infettato. Si tratta del "club" sempre più esclusivo di persone che solo ora, al terzo anno di diffusione del Covid, diventano positive per la prima volta. Alcuni dati. In Inghilterra, ad esempio, circa il 15% delle persone non ha mai avuto il Covid. Ma nell'attuale ondata, guidata dalle sottovarianti BA.4 e BA.5 di Omicron, questo gruppo minoritario rappresenta il 55% delle nuove infezioni. Perché? Uno dei motivi è quello che gli anglosassoni iniziano a definire l'effetto "club di bridge".

Omicron 5 e gli infettati per la prima volta

I motivi di questa tendenza, ovviamente, sono molteplici. Il calo dei primi infettati potrebbe non essere regolare mentre una pandemia si sviluppa. Il comportamento delle persone (ad esempio se proteggono o riducono i contatti sociali), la loro immunità e le nuove varianti esercitano un'influenza su quella tendenza al ribasso. Il dato potrebbe essere letto anche come dovuto ad una questione di "consapevolezza". Il primo contagio è spesso il peggiore, mentre la reinfezione produce sintomi ed effetti più lievi. In tutta la popolazione, questo può distorcere la consapevolezza: molte persone alla loro seconda, terza o quarta infezione potrebbero non rendersi nemmeno conto di averla contratta di nuovo.

Gli esperti

«Se le infezioni successive alla prima hanno meno probabilità di essere sintomatiche, o meno probabilità di essere vissute come "degne di essere sottoposte a test", allora ci saranno molte persone che verranno reinfettate ma non se ne accorgono, quindi le prime infezioni sono molto più probabili da diagnosticare e denunciare», dice al Guardian Graham Medley, professore di modellazione di malattie infettive presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

L'incidenza delle varianti

Ma c'è anche un altro motivo che vede crescere l'incidenza dei primi contagi. Secondo i dati di sorveglianza, la prima ondata di Omicron ha fatto salire i tassi di casi tra le persone tra i 20, i 30 ei 40 anni, ma molto meno nelle persone anziane. Nel caso dell'Inghilterra, ad esempio, la nazione era preparata per una "ondata di marea" di Omicron , come la chiamava Boris Johnson, e i test di massa erano ancora in atto, quindi le persone non erano solo diffidenti ma ben attrezzate per evitare di diffondere il Covid ai parenti più anziani.

Quando sono arrivate le successive ondate - alimentate da BA.2 a marzo e dal doppio atto di BA.4 e BA.5 a giugno - masse di giovani erano ben protette dalla loro recente infezione o erano vaccinati.

Lo studio sulla protezione

Secondo uno studio, una recente infezione da BA.1 è protettiva per quasi l'80% contro BA.4 o BA.5. Nel caso, le onde BA.2 e BA.4/BA.5 hanno inviato infezioni alle stelle nelle fasce di età più anziane con tassi di casi più alti negli ultrasessantenni. Altri fattori avranno influito: dopo la prima ondata di Omicron, le misure dei piani per arginare il virus – come lo smart working e l'obbligo della mascherina – sono state abbandonate e le regole di isolamento si sono allentate. Cosa succede quindi?

Effetto "club di bridge"

Un già infettato in precedenza o coperto da vaccinazione sviluppa sintomi più lievi, dunque. E per questo potrebbe non accorgersi di essere nuovamente infetto. Gli inglesi lo chiamano effetto "club del bridge". Mente si gioca è molto probabile che un giocatore infetto (che magari già lo era stato quindi non ha sviluppato sintomi e non sa nemmeno di essere positivo) lo diffonda a qualcuno che non è mai stato infettato prima e la cui protezione contro l'infezione non è così forte. «L'arrivo di BA.5 ha maggiori probabilità di trasmettere bene all'interno di questi gruppi che non sono stati precedentemente infettati - afferma Hanage - E a causa dei crescenti rischi di malattie gravi negli anziani, anche quelli che sono stati vaccinati, possiamo aspettarci che le gravi conseguenze di queste infezioni siano più numerose che se si verificassero nei giovani che sono già stati infettati».