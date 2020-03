Coronavirus, morti 29 medici, 5mila gli operatori sanitari contagiati. L'avvocato: «Lo Stato dia un risarcimento, altrimenti sarà battaglia legale»

Coronavirus, sono oltre 5.000 gli operatori sanitari italiani contagiati, con il numero dei medici morti che è salito a 29. Emerge da una lettera del sindacato Anaao Assomed al presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in cui viene chiesto di intervenire immediatamente per garantire gli strumenti di protezione individuale.

Coronavirus Roma, oltre 90 medici positivi: via ai tamponi-lampo per i dottori

Coronavirus, morti 24 medici. L'Ordine: fare tamponi a tutti

La lettera è firmata dal segretario nazionale del sindacato Carlo Palermo e dal segretario del Piemonte Chiara Rivetti. Quest'ultima ricorda che proprio ieri altri due chirurghi sono stati sottoposti a intubazione a Torino. «Lo Stato dia un segnale forte e chiaro: deve indennizzare le famiglie di medici e infermieri deceduti per la loro attività di tutela della salute pubblica. Altrimenti siamo pronti a dare battaglia». È quanto afferma, da Torino, l'avvocato Gino Arnone, al quale si è rivolta la famiglia di una “vittima professionale” del Covid-19 per valutare la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un'azione legale.

Coronavirus, in Gran Bretagna raggiunta l'immunità di gregge: studio (da confermare) di Oxford

Continua intanto a salire il bilancio dei medici deceduti. Oggi si registrano altri 4 decessi, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici. Si tratta di Calogero Giabbarrasi, medico di famiglia di Caltanissetta; Renzo Granata, medico di famiglia di Alessandria; Ivan Mauri, anch'egli medico di famiglia, di Lecco, e Ivano Garzena, odontoiatra di Torino. Garzena è il primo odontoiatra deceduto per Covid ed aveva 49 anni. Il totale sale a 29 decessi.

La situazione psicologica

La paura più grande per medici e infermieri è di quella di infettare, inconsapevolmente, i pazienti e i loro familiari. Ecco perché all'ospedale Pascale di Napoli è stato integrato il Servizio di Psicologia, già esistente da anni, con uno spazio dedicato agli operatori sanitari.



La psicologa Daniela Barberio e il suo team hanno creato dei momenti di decongestione emotiva per medici e infermieri attivi in qualsiasi momento della giornata. «Si conoscono ancora poco - dice la Barberio - le conseguenze psicologiche di questo attacco ma quello che è certo è che gli operatori sanitari sono stanchi e spaventati. Hanno paura di sbagliare, paura naturalmente di essere contagiati, paura di non farcela ad andare avanti in queste condizioni. Lavorano da settimane senza sosta, secondo i ritmi dettati da un'emergenza inaspettata e ingannevole di cui nessuno conosce la durata per cui non hanno sufficienti risorse e strumenti per proteggersi e difendersi. C'è angoscia, inquietudine, sofferenza ma anche un mix di impotenza e di onnipotenza insieme».

La paura più ricorrente di medici e infermieri è quella di sentirsi degli untori. Di essere portatori sani del virus sia per i pazienti che hanno in cura, che per i loro familiari. Molti operatori sanitari proprio per il lavoro delicato che svolgono vivono oramai da settimane lontani dai coniugi e dai loro figli, con tutto quello che a livello emotivo questa scelta comporta.

«Siamo chiamati ogni giorno a pensare e ad agire nell'emergenza in cui siamo costretti ad assumere comportamenti diversi modificando continuamente i nostri schemi cognitivi e soprattutto con dei picchi emotivi senza precedenti - dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - i nostri medici e infermieri hanno una responsabilità tripla, quella verso loro stessi, verso le loro famiglie e ovviamente verso gli ammalati che hanno in cura. Sostenerli emotivamente in questo momento è doveroso».

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA