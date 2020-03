Task force medici: quasi 8 mila rispondono all'appello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i medici che hanno aderito all'appello per una task force dicamici bianchi chiamati ad aiutare gli ospedali più colpiti dall'emergenza coronavirus. È il dato definitivo di quella che è stata definita unache si è chiusa dopo appena 24 ore, registrando unaAl via l'esame delle candidature. I primi medici potrebbero essere operativi già nelle prossime ore, inL'appello era stato lanciato dal Ministro per gli Affari regionali. "Ringraziamo tutti i medici che, su base volontaria,, si legge sul sito dellaIntanto, dopo i numeri terrificanti delle giornate precedenti, ieri intanto si è registrato une, ma l'imperativo resta proseguire sulla strada delle"Non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi - dice Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di sanità - né sopravvalutare una tendenza mae rispetto alla quale ci aspettiamo di vedere segni tangibili di misure di contenimento intraprese. E' fondamentale - prosegue Locatelli - quanto più possibile nei contesti familiari mantenere misure stringenti di contenimento dei soggetti risultati positivi al coronavirus.. Altrimenti rischiamo di perpetuare il meccanismo di diffusione del virus. E' un appello al senso responsabilità di tutti i familiari dei pazienti positivi. Le prime misure stringenti di contenimento