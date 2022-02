Mercoledì 9 Febbraio 2022, 07:24

Tenersi in forma a casa, senza vincoli di orario, costi né attrezzi, in soli 10 minuti al giorno. Le 10 minutes fitness challenge sono ormai una realtà diventata virale sul web e le fitness influencer con i video tutorial mietono milioni di follower sui social network. Palestra addio? L'interrogativo è d'obbligo, considerato che il mercato del virtual fitness (hashtag che conta 205 mila menzioni su Instagram) potrebbe raggiungere un business globale di 60 miliardi di dollari entro il 2027, secondo uno studio di Research Dive. Negli Usa 7 americani su 10 vedono nella palestra un concetto antiquato e il 50 per cento degli stessi è sempre più propenso ad effettuare attività fisica all'interno delle mura domestiche, come emerge da una ricerca di IgoodI.

Dormire fa dimagrire? La scoperta dello studio Usa: «Riposare bene è come una dieta»



WORKOUT TELEGUIDATI

Anche in Italia il workout teleguidati, trend in continua ascesa da quando è scoppiata la pandemia, per molti è diventato una comoda abitudine a cui non rinunciare più. Regina indiscussa delle sfide di 10 minuti per rimettersi in forma a corpo libero, con allenamenti quotidiani non impegnativi, è Chloe Ting. Originaria del Brunei, sfiora i 23 milioni di iscritti sul suo canale YouTube ed è seguitissima, specialmente dalle teenager, nelle lezioni mirate a scolpire diverse parti del corpo in allenamenti da 10, 15 o 20 minuti. Come influencer del fitness, Chloe ha vinto il premio Streamy Award for Health and Wellness, in qualità di paladina dello stile di vita attivo e sano.



I RISULTATI

Se non conoscete l'inglese non preoccupatevi, perché molti video hanno i sottotitoli in italiano. Sul suo sito Chloe pubblica ricette fit e un'ulteriore sessione di video gratuiti, dedicati a minilezioni lampo di total body e stretching per diverse esigenze: dagli addominali per chi sogna la pancia piatta ai glutei per rimodellare il lato b, fino alle braccia, alle gambe e agli esercizi per aumentare la flessibilità. Le challenge pongono come obiettivo un arco di tempo, per esempio due settimane o un mese, per ottenere i risultati a cui si mira, esercitandosi ogni giorno. L'importante è cimentarsi in lezioni adatte alla propria preparazione atletica, fare riscaldamento muscolare prima di iniziare, e un po' di allungamento a fine sessione.

Leonardo Moiser, psicoterapeuta bioenergetico, spiega che «la società contemporanea punta troppo sul cognitivo; l'esperienza corporea deve riacquistare spazio, per riequilibrare la nostra sensibilità e la capacità di ascoltarci. Se non si ha tempo o voglia di fare sport in palestra o al parco, anche dedicare solo 10 minuti qualche giorno alla settimana all'attività fisica, nel proprio appartamento o in terrazza, può essere un'ottima modalità per puntare con costanza a raggiungere obiettivi precisi di benessere del corpo, scaricare la tensione cognitiva, liberare adrenalina e ormoni rigeneranti come endorfine e serotonina, le molecole della felicità».



GLI EFFETTI

Tonificarsi, bruciare calorie e potenziare l'agilità in uno spazio personale può far sentire a proprio agio chi non ha un buon rapporto con la fisicità, e non desidera essere osservato durante gli esercizi. «Se poi mettiamo un'intenzione emotiva nel tempo, anche ridotto, che dedichiamo alla sfida - continua Moiser - lasciando fluire via attraverso il movimento tensioni e preoccupazioni, l'effetto benefico diventerà ancora più pregnante».

Fra le dive italiane delle fitness challenge c'è la coach Gabriella Vico, ex pallavolista, che su YouTube spopola con le lezioni di plank per un addome da star, i miniworkout di squat per modellare gambe e cosce e i 10 minuti bruciagrassi a corpo libero. Anche Silvia Fasciano è icona social degli allenamenti di 10 o 15 minuti, uniti a consigli sull'alimentazione salutare.