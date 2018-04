Le spuntature con puntarelle della Clerici

di Marco Castoro

Certi amori non finiscono. Così come certi rancori. L’amore è quello di Antonella Clerici, che per 18 anni ha concesso alla Prova del Cuoco. Il rancore è nei confronti di Elisa Isoardi, che già una volta ha preso il suo posto (quando la Clerici era in maternità). A riprova di questo stato d’animo ci sono le frecciatine che la Clerici in più di un’occasione ha riservato alla collega.



Ospite all’Intervista di Costanzo ha detto senza mezze parole che la Isoardi allora l’ha fatta soffrire, non per colpa sua “poveretta”, ma perché ha fatto fatica a riprenderselo. In verità va detto che nel periodo della Isoardi gli ascolti sono andati molto bene.



All’inizio di questa stagione la Clerici ha fatto capire che avrebbe desiderato avvicinarsi di più ai suoi affetti e quindi avrebbe lasciato il programma (per condurre Portobello).

Negli ultimi tempi gli ascolti sono scesi per colpa di un competitor molto quotato come Forum di Barbara Palombelli.



E ora che la sostituzione è diventata ufficiale le frecciatine sono ricomparse: “Una conduttrice golosa come me non la vedrete più. Godetevi questi momenti”. In realtà sotto c’è la questione della consulenza: la Clerici avrebbe voluto firmare ancora La prova del Cuoco, pur lasciando la conduzione. Ma l'ipotesi sembra svanita. E quindi non resta che servire a tavola delle belle "spuntature con puntarelle".

