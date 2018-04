21 aprile 1940 Benito Mussolini arringa in segreto i rappresentanti delle Confederazioni

di Enrico Gregori

A Roma Benito Mussolini arringa in segreto i rappresentanti delle Confederazioni, ma il contenuto trapela e fa ritenere prossimo l'entrata in guerra dell'Italia. E in effetti il 10 giugno alle ore 18, dai balconi di Palazzo Venezia, Mussolini annuncia l'avvenuta dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra. Mascella protesa, mani sul cinturone, il duce studia sapientemente tonalità e pause, punteggiate dal boato della piazza. Anzi delle piazze, come ci mostrano le immagini dell'Istituto Luce parzialmente restaurate. Con una straordinaria sapienza mediatica, il discorso viene amplificato dagli apparecchi della RadioMarelli nelle principali città italiane: Genova, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Forlì, Bari, Firenze e Napoli.



Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 00:05



