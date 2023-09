Mussolini «ricompare»: il volto del Duce su uno scontrino in un bar a Cerea

Il Duce è tornato? Sembrerebbe proprio di sì. Ma attenzione, non è come sembra. Il volto di Mussolini è «comparso» su uno scontrino fiscale. Il curioso episodio è avvenuto in un bar di Cerea, una cittadina in provincia di Verona. Come riporta oggi l'Arena, non è la prima volta: già nove anni fa la notizia della ricevuta del «Bar Armando» con l'effige del Duce si era diffusa a livello nazionale.