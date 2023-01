Roma Road Runners, per la Befana attività ludiche per i bambini e corse per gli adulti

Il settimo municipio festeggiata la Befana a suon di attività per i bambini e Plogging per gli adulti. La Roma Road Runners società sportiva con sede a Capannelle ha pensato bene di festeggiare alla grande oggi e domani, l’Epifania, organizzando per i più piccoli “Aspettando la Befana” con attività ludico motorie e plogging e domani con la corsa per gli adulti Corri per la befana: « Oggi abbiamo organizzato Aspettando la Befana con giochi e attività ludiche per i bambini dai 4 ai 12 anni, un circuito di 50 metri ad ostacoli e i successivi 50 di corsa piana nel campo di calcio della parrocchia di San Policarpo (alla fine di viale Giulia Agricola, al Tuscolano, ndr) alla fine sono stati tutti premiati con gadget e medaglie, per gli adulti invece c’è stata una prova di Plogging dove hanno raccolto nel parco per un paio d’ore muniti di sacchi e guanti quanta più spazzatura potevano, i primi sono stati premiati nel box Retake nostro partner in questa occasione - dicono il vice presidente dell’associazione Giuseppe Patrizi e il suo presidente Patrizio Mancini - domani mattina invece si disputerà Corri con la befana gara competitiva nelle strade del quartiere e nel parco di 10 chilometri e una non competitiva di 3 che si correrà interamente nel Parco degli Acquedotti».

Un duplice appuntamento mancato nei due anni passati per la pandemia ma che è ripartita più numerosa di prima: «E’ stata una partecipazione incredibile oggi - conclude Patrizi - più di 120 ragazzini si sono divertiti con le varie attività e centinaia erano per il plogging con intere famiglie al lavoro, domani poi sono previsti al via più di 1.600 iscritti per la corsa competitiva e circa 400 per quella non competitiva». Una competizione importante per Roma e provincia che è arrivata anche a far correre più di duemila partecipanti in passato e che ha visto tra gli ospiti illustri anche il campione di atletica Gelindo Bordin. Un manifestazione che ha unito sport ambiente e solidarietà, con i proventi delle manifestazioni che saranno devoluti alla Parrocchia di San Policarpo.