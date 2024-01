Roma, la banda del Rolex torna a colpire: due rapine in poche ore, caccia ai ladri in scooter

La banda dei Rolex colpisce due volte in poche ore. È accaduto martedì sera in due diversi quartieri: Ponte Milvio e Salario Parioli. È la polizia a seguire le tracce dei rapinatori che conoscono alla perfezione le strade e così riescono a dileguarsi. Il primo colpo si è registrato lungo via Torbole intorno alle 16. Un uomo si trovava alla guida con al polso l’orologio prezioso. Allo Stop si è fermato e a quel punto sono entrati in azione due individui su uno scooter. Uno dei due è sceso con la mano nella tasca come a simulare di impugnare una pistola. Poi ha raggiunto la vittima e gli ha strappato l’orologio di valore.

I due colpi in poche ore

L’uomo rapinato ha dovuto ricorrere alle cure di un’ambulanza per una serie di graffi sul polso causati proprio dalla rapina. Sono trascorse neanche due ore e la stessa “batteria” ha colpito in via Mercalli, nel cuore di Salario Parioli. Questa volta a farne le spese è stato un passante che portava al polso un orologio dal valore di qualche migliaio di euro. Lo scooter con i banditi l’ha bloccato e poi gli ha strappato l’orologio.

La polizia si è messa a pattugliare la zona con diversi equipaggi alla caccia dei due criminali che però hanno fatto perdere le loro tracce. Ora sarà utile qualche telecamera delle zone colpite per potere individuare i due sullo scooter. La polizia ha già preso i filmati e nei prossimi giorni saranno visionati.

Un’altra mossa che hanno fatto gli investigatori è stata quella di cercare lo scooter vicino alle stazioni. Infatti è noto come questi banditi siano napoletani. A decine arrivano la mattina per poi la sera ritornare nel napoletano. Insomma si tratta di pendolari del crimine come hanno dimostrato le inchieste. Gli uomini della Squadra Mobile sono specializzati su questo tipo di reato. I loro schedari sono pieni di napoletani che rapinano gli orologi. Un archivio che comprenderebbe circa duecento fotosegnaletiche, tanto che spessissimo gli investigatori romani vanno in Campania per eseguire arresti, ordini di custodia cautelare.

Pochi giorni fa, su un tratto di via dell’Acqua Acetosa c’è stata l’ennesima rapina.

Un uomo era al volante dell’auto all’interno di un parcheggio. Il proprietario dell’auto ha sporto il braccio per prendere la tessera per uscire ed è stato rapinato del Rolex. Le forze dell’ordine hanno posizionato più auto nei quartieri più colpiti dal fenomeno. In più ci sono motociclisti in borghese di polizia e carabinieri.